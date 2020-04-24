كورونا.. ارتفاع الوفيات في إسرائيل إلى 192

24 أبريل 2020 - 01:20 ص

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الخميس، تسجيل 3 حالات وفاة بكورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 192.



وقالت الوزارة، في بيان، إن إجمالي المصابين بفيروس كورونا ارتفع إلى 14 ألفا و803 إصابات بينهم 139 حرجة.

وأشارت الوزارة إلى أنّ 109 حالات يضعون جهازا للتنفس.

وبذلك تكون إسرائيل سجلت 305 إصابات بالفيروس، منذ فجر الخميس.



بدورها، قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" على موقعها الإلكتروني، إنّ السلطات الإسرائيلية، تعتزم العودة تدريجيًا للوضع الطبيعي، والسماح لكافة المحلات التجارية بفتح أبوابها، باستثناء التجمعات التجارية الكبرى، وذلك إثر انخفاض أعداد الوفيات والمصابين خلال الأيام الأخيرة الماضية.