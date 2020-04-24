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بعد 13 يوما.. والدة نيمار تنهي علاقتها بعشيقها الصغير

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والدته

شاعات

فضحية

انفصلت نادين جونسالفين والدة النجم البرازيلي نيمار دي سيلفا عن عشيقها تياجو راموس بعد 13 يوما من إعلان علاقتهما العاطفية.

وفي تقرير لصحيفة "ديلي ميل"، كشفت مفاجأة غير متوقعة عن انفصال والدة نيمار عن الشاب وذلك بعد الفضيحة الكبري وارتباطه بالعديد من الرجال ولم يكن يواعد النساء مطلقا.

وأشارت الصحيفة ان راموس قام بنشر فيديو مع والدته واخته مما يؤكد انتهاء العلاقة بوالدة نيمار.

وكانت نادين غونسالفيس والدة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، أعلنت أنها دخلت في علاقة عاطفية مع شاب في عمر الـ 22 عاما.

وقام نيمار بالتعليق على صورة والدته والتي نشرتها على حسابها على "إنستجرام" قائلًا: "ابقي سعيدة، أمي، أحبك".


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