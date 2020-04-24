شرطة الإمارات تستخدم التكنولوجيا الذكية في مكافحة كورونا

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وكالات- الدويني فولي

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الشرطة

التكنولوجيا

كورونا

استخدمت قوات الشرطة في الإمارات العربية المتحدة، خوذات ذكية يمكنها قياس درجة حرارة مئات الأشخاص كل دقيقة، في إطار الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
ويمكن لهذه الخوذات، التي تحتاج لوقت أقل ومسافة أطول من أجهزة قياس الحرارة التقليدية، قياس درجة الحرارة من على بعد 5 أمتار، وتستطيع فحص ما يصل إلى 200 شخص في الدقيقة، وتصدر الخوذة إنذارا في حالة رصد شخص مصاب بالحمى.

وتقول شركة "كيه.سي."، و"يرابول" الصينية، إنها باعت أكثر من ألف من هذه الخوذات القادرة على رصد درجة الحرارة، وتلقت طلبات للشراء من الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا.

وقال ضابط الشرطة علي الرامثي لرويترز: "نستخدم تلك الخوذة الذكية في هذا الوقت من الأزمة، مع وجود مرض كورونا، في كل أقسام الشرطة في دبي فضلا عن وحدات الدورية التي يتطلب منهم العمل أن يكونوا في الخطوط الأمامية".

وأضاف: "في حال وجود شخص مصاب بارتفاع في درجة الحرارة، نتخذ الإجراءات الضرورية لإيقافه... ثم يتعامل المسعفون معه ويتم نقله إلى أقرب منشأة طبية".

وتستخدم شرطة دبي الخوذات لفحص الناس في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، بما في ذلك الأحياء المغلقة.

وكثفت دول الخليج العربي عمليات الفحص بعد تسجيل أعداد متزايدة من حالات الإصابة بالفيروس بين العمال المهاجرين من ذوي الأجور المنخفضة الذين يقطنون مناطق سكنية مكتظة.

وسجلت الإمارات ثاني أعلى إصابة بفيروس كورونا من بين دول مجلس التعاون الخليجي الست، حيث تجاوز عدد المصابين 8 آلاف وأكثر من 50 حالة وفاة.

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