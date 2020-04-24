"التموين" تزف بشرى سارة للمواطنين

24 أبريل 2020 - 12:46 م

نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ما تردد من أنباء بشأن نقص السلع الغذائية بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية.

وأكدت الوزارة، أنه لا يوجد نقص في أي سلعة من السلع الغذائية بأي محافظة من محافظات الجمهورية سواء بالأسواق أو المجمعات الاستهلاكية، منوهة إعلى انتظام ضخ كميات وفيرة من السلع يومياً بالأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي، وأن المخزون الاستراتيجي لها آمن ويكفي احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان ولعدة أشهر قادمة.

وشددت الوزارة، على شن حملات تفتيشية على الأسواق بكافة أنحاء الجمهورية، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال أي تاجر يتعمد إخفاء السلع الغذائية من الأسواق بهدف تحقيق أرباح مضاعفة.