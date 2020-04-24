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في ذكري ميلاده.. ما لا تعرفه عن نجل فريد شوقي في "البخيل وأنا"

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وائل نور
وائل نور
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متابعات- أمينة عبد العال

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مسرح مصر

اس اس

أميرة العايدي

وائل نور

البخيل وانا

يصادف اليوم 24 إبريل ذكري ميلاد الفنان الراحل وائل نور والذي ولد في شبرا عام 1961، وتوفي في 2 مايو 2016 وهو يبلغ من العمر 55 عام، أثر أزمة قلبية.

بدأت  حياته الفنية منذ أن كان طالب في المعهد العالي للفنون المسرحية بعد أن أنهي دبلومة معهد السكرتارية ، قدم 162 عملا من بينهم 80 مسلسل ومن أهمها "يوم عسل ويوم بصل" " شباب رايق"، "علي باب الوزير" ومن أبرز أعماله السينمائية " الاحتياط واجب" ، " البيه البواب"، ومن المسرحيات" هلاهوطة بركوتة" " قصة الحي الغربي".

وكان يقدم أدوار  في غالبيتها دور المراهق الشقي وكانت أهمها مع الفنان الكبير الراحل فريد شوقي في دور نجله في مسلسل "البخيل وأنا"،

وكانت وفاته صدمة للجميع وذلك أثناء تجسيده لدور الأب لأول مرة في حياته بمسلسل شقة فيصل والذي عاد للفن به بعد انقطاع 7 أعوام توفي علي أثر أزمة قلبية بجلطة مفاجئة في الشريان التاجي بسبب التدخين الشره حسبما أعلن طبيبه الدكتور خالد وهبة استشاري الفلب والقسطرة

قبل أن ينتهي من جميع مشاهده، حسبما نشرت"بواية الأهرام".

في بداية حياته تزوج من الفنانة أميرة العايدي عام 2003  لمدة 7 سنوات أنجب بنتا وولد"سارة و يوسف" وبعد  الانفصال رفضت العايدي رؤيته لأبنائه مما أصابه بأزمة نفسية حسبما قال، ثم تزوج من طالبة بمعهد المسرح وهي غادة محمد وأنجب منها "جودي وياسمين "وبعد رحيله بأيام جاءه الطفل الثالث منها واسمه حمزة وذلك بعد وفاته بـ 9 أيام.

ويعتبر المخرج أحمد فؤاد أباه الروحي، والفنان فريد شوقي تبناه فنيا، والفنان مدحت صلاح أقرب أصدقائه، وقبل وفاته أعرب عن رغبه في مشاركة نجوم مسرح مصر إحدي حلقاتها، حسبما ذكر الفنان" أس أس".

 


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