» الصين تتعافي وتنتج هاتف "A 72 " بـ 200 دولار

متابعات- أمينة عبد العال
انتشرت تسريبات علي مواقع الإنترنت عن إنتاج الصين لهاتف جديد تابع لـ O P P O أحدث أصدار A 72 ، لا يتجاوز سعره 200 دولار وتعتبر شركة "اوبو" منافس قوي لأجهزة سامسونج و هواوي.
وحسب التسريبات فإن مواصفات الحديث متطورة للغاية فبالرغم من سعره الرخيص إلا أن هيكله مقاوم للماء والغاز ووزنه 192 جرام ومحمي وفق معايير IP68 العالمية، حسبما نشرت " روسيا اليوم".
وسيزود الهاتف بشاشة OLED بمقياس 6 بوصات بدقة "1080/2400" بيكسل وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة و أنظمة G P S لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية وشريحتي اتصال ومنفذ ؤ3.5 مليمتر للسماعات.
#oppoa72 Oppo A72 Price, Release Date, Camera Details all https://t.co/hZYZfhyDuf Check the Link #OPPO pic.twitter.com/D5MilTbnmw— MobileExplorer (@Mobilecompare3) April 22, 2020
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