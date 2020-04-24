طلب عاجل من"تامر أمين" إلى الرئيس
بعد الخفافيش.. دولة تقدم على أكل القطط لعلاج كورونا
شاهد.. صلاة الجمعة من الحرم المكي
رامز جلال يعتذر: " مش بعرف أنام"
إسرائيل غاضبة من " الشيخ وكوكا" : لن تكونوا أبطالا
"مخالي شل".. الشويش عطية أضحك الملايين ولم يجد تكاليف علاجه
"التموين" تزف بشرى سارة للمواطنين
« زينة وفوانيس».. رمضان من داخل مستشفيات العزل
برلماني خلال زيارته للإسكندرية :لقيت كارثة بتحصل
تهديدات بالحرق أحياءً لمسلمي الهند .. واتهامات مكذوبة بنشر كورونا
إيمان هاني
عصر
فجر
03:52
شروق
05:22
ظهر
11:58
15:36
مغرب
18:35
عشاء
20:05