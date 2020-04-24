  • الجمعة 24 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر02:08 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
تامر أمين

طلب عاجل من"تامر أمين" إلى الرئيس

ارشيفية

بعد الخفافيش.. دولة تقدم على أكل القطط لعلاج كورونا

الحرم المكي

شاهد.. صلاة الجمعة من الحرم المكي

ارشيف

رامز جلال يعتذر: " مش بعرف أنام"

إسرائيل غاضبة من " الشيخ وكوكا" : لن تكونوا أبطالا

إسرائيل غاضبة من " الشيخ وكوكا" : لن تكونوا أبطالا

الشويش عطية

"مخالي شل".. الشويش عطية أضحك الملايين ولم يجد تكاليف علاجه

ارشيف

"التموين" تزف بشرى سارة للمواطنين

مستشفي العزل بكفر الزيات

« زينة وفوانيس».. رمضان من داخل مستشفيات العزل

النائب ممدوح الحسيني، عضو مجلس النواب

برلماني خلال زيارته للإسكندرية :لقيت كارثة بتحصل

تهديدات بالحرق أحياءً لمسلمي الهند

تهديدات بالحرق أحياءً لمسلمي الهند .. واتهامات مكذوبة بنشر كورونا

شاهد.. صلاة الجمعة من الحرم المكي

آخر الأخبار

الحرم المكي
الحرم المكي
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

تصريح عاجل من"الأوقاف" بشأن صلاة الجمعة

#

تنبيه عاجل من الأوقاف بشأن صلاة الجمعة غدًا

#

قرار عاجل من «الأوقاف» بشأن صلاة الجمعة

#

وزير الأوقاف يعلق على إلغاء صلاة الجمعة بسبب "كورونا"

الحرم المكي

خطبة الجمعة

أخبار السعودية

الجمعة

شهر رمضان

عرضت قناة "القرآن الكريم السعودية" لقطات مباشرة لصلاة الجمعة من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

وتؤدى الصلاة بالحرم المكي بعدد محدود من المصلين، ، طبقا للإجراءات الاحترازية من أجل مواجهة فيروس كورونا .

شاهد الفيديو..
 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

كورونا..أن يحزن (الإنسان) من نفسه وعلى نفسه

د. هشام الحمامي

في مايو القادم

ياسر أنور

وماذا بعد؟

عمرو موسى
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» نجاة سيدة من رصاصة قاتلة بسبب حشوة صدر
» التموين: إقبال كبير على"الكولونيا"
» الصين تتعافي وتنتج هاتف "A 72 " بـ 200 دولار
» الخارجية الأمريكية تعلق على تولي أخت زعيم كوريا الشمالية السلطة
» بالأسماء.. 4 دول عربية لن تصوم الجمعة
» في ذكري ميلاده.. ما لا تعرفه عن نجل فريد شوقي في "البخيل وأنا"
» 10 أطعمة تقوي مناعتك في رمضان..أهمها رقم 7
» القبض على منظمي مسيرة مجسم الكعبة بالإسكندرية
» نقص بالأدوية في مستشفيات العزل.. الصحة تكشف الحقيقة
» السعودية توقف الحكم بالجلد في هذه العقوبات
» مفاجأة غير متوقعة عن قتل فيروس كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:52

  • شروق

    05:22

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:35

  • عشاء

    20:05

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية