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نجاة سيدة من رصاصة قاتلة بسبب حشوة صدر

قضايا وحوادث

نجاة سيدة من رصاصة قاتلة بسبب حشوة صدر
نجاة سيدة من رصاصة قاتلة بسبب حشوة صدر
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عبد القادر وحيد- متابعات

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كندا

سيدة

حشوة صدر

رصاصة قاتلة

في واقعة غريبة ونادرة بكندا، أنقذت حشوة سيليكون، امرأة بعدما أصيبت برصاصة قاتلة في صدرها من مسافة قريبة أثناء سيرها في أحد الشوارع.

وكانت مجلة "سايج" الطبية،  قد كشفت في دراسة نشرت الأسبوع الماضي، والتي  تناولت حالة هذه المرأة، أن حشوة السيليكون في الثدي الأيسر للشابة البالغة من العمر 30 عاما، ساهمت في انحراف الرصاصة بعيدا عن أعضائها الحيوية.

وأضافت أن الحادثة وقعت في عام 2018، ولكنها تعتبر واحدة من عدد قليل من الحالات التي تم فيها إنقاذ امرأة عن طريق حشوات صدر.

وكانت  المريضة، التي لم يذكر اسمها، قد ذهبت إلى قسم الطوارئ في المدينة الكندية، بعد الشعور بالألم في صدرها ورؤيتها دماء.

 واكتشف الجراحون جرحا واحدا وأزالوا رصاصة من تحت صدرها الأيمن.

وبحسب الدراسة فقد أزال الأطباء حشوة السيليكون وصوروها بهدف دراستها، وقد أظهرت الأشعة المقطعية أن الرصاصة مرت عبر الحشوة اليسرى وضربت اليمنى.

وفي تفاصيل الواقعة أيضا التي نشرتها الدراسة فإنه بناء على مسار دخول الرصاصة إكلينيكيا وتقويمها إشعاعيا، فإن المصدر الوحيد لانحراف الرصاصة هو حشوة الثدي الأيسر.


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