آخر ما كتبه أول طبيب قلب متوفي بكورونا في قنا

أعلنت نقابة أطباء قنا اليوم الجمعة، وفاة الطبيب أشرف عدلي رئيس قسم القلب بمستشفى قنا العام، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد منذ عدة أيام، وجرى عزله بمستشفى أسوان، ليكون طبيب القلب الأول الذي سُجل إصابته ووفاته بالفيروس.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، الكلمات الأخيرة التي كتبها شهيد الجيش الأبيض في قنا، الدكتور أشرف عدلي، رئيس قسم القلب بمستشفى قنا العام، قبل وفاته بفيروس كورونا المستجد، أثناء خضوعه للعلاج بمستشفى أسوان للعزل.

وقال عدلي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “تعبان ياسيدنا ومحتاج صلاتك”، والذي نشرها في 18 أبريل الحالي، عقب اكتشفه إصابته بفيروس كورونا.