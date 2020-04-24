» 3 بلاغات ضد سما المصري من ريهام سعيد

قال شعبان سعيد، محامي الإعلامية ريهام سعيد، إنه تم الإبلاغ ضد سما المصري بـ3 بلاغات من 6 أشهر، بسبب الفيديوهات والصور التي تنشرها على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد محامي ريهام سعيد، أن جميع البلاغات التي تم تقديمها تم التحقيق فيها بالفعل وعلى أساسه تم حبسها والقبض عليها، إلى جانب الدعم الشعبي المطالب بالقبض على سما المصري، والتي حاولت الترويج إلى أنها مسنودة من جهات عليا في الدولة؛ وهو أمر غير الحقيقي.

وطالب سعيد بالتحقيق في كافة البلاغات المقدمة ضد سما المصري بسبب المادة “الإباحية” المقدمة منها، والتي تسببت في وجود مقلدين لها من البنات الشابات.