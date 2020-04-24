» ‎نقل لاعب شهير مصاب بكورونا إلى العناية المركزة

24 أبريل 2020 - 04:55 م

أدخل جونيور سامبيا، نجم فريق مونبلييه، العناية المركزة بعد ظهور أعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) عليه، ليصبح أول نجم فرنسي يصاب بالفيروس المميت. ونقل لاعب خط الوسط الفرنسي البالغ من العمر 23 عامًا إلى المستشفى صباح الاثنين، قبل أن ينم نقله إلى العناية المركزة يوم الخميس، وفقا لما ذكرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية. ووفق التقارير، فقد ظهرت أعراض مشابهة لـ "كوفيد -19" على اللاعب، لكن "مونبلييه" رفض إلقاء مزيد من الضوء على حالته الصحية منذ أصدر بيانًا أمس، من دون أن يكشف عن هويته. وجاء في نص البيان: "بعد مشاكل في الجهاز الهضمي والتنفسي، تم إدخال أحد لاعبينا إلى المستشفى في مونبلييه لمدة يومين في بيئة متخصصة للاستفادة من الرعاية المناسبة". وكان "سامبيا"، وهو في الأصل من "ليون" اختار البقاء في "مونبلييه" بعد فرض الحكومة الفرنسية الإغلاق للحد من تفشي فيروس كورونا. وشارك في 22 مباراة مع فريقه هذا الموسم، وسجل مرة واحدة. وفي 13 مارس، أصبح "سوك هيون جوك" الكوري الجنوبي، مهاجم فريق "تروا" أول نجم محترف في فرنسا يصاب بالفيروس، إلا أنه تعافى مع نهاية الشهر الماضي. ويوجد في فرنسا رابع أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء العالم، حيث أصيب ما يقرب من 160 ألف شخص، من بينهم ما يقرب من 22 ألف حالة وفاة. وفي وقت سابق هذا الشهر، ذكرت صحيفة "ليكيب" أن مسؤولي الدوري الفرنسي يفكرون في استئناف المباريات في 3 يونيو أو 17 من الشهر نفسه، حيث سيخوض كل فريق مباراة كل ثلاثة أيام من أجل إكمال الموسم بحلول 25 يوليو.‎

