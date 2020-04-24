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والدة «نيمار» تطرد عشيقها بعد اكتشاف علاقته مع الرجال

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والدة نيمار وصديقها
والدة نيمار وصديقها
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بعد 13 يومًا فقط من إعلان العلاقة بينهما، قررت والدة المهاجم البرازيلي نيمار، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، الانفصال عن صديقها الشاب تياجو راموس، وهو أصغر من نجلها ببضع سنوات.

وبحسب التفاصيل، فقد تخلصت نادين سانتوس (52 عامًا) من عشيقها (23 عامًا)، بعد أيام من تأكيدها علاقتهما مثيرة موجة من الجدل، عقب اكتشافها أنه كان يواعد رجالًا في السابق. 
 
ووفقًا لتقارير نشرتها وسائل إعلام برازيلية، فقد اكتشفت والدة نيمار أن عشيقها كان يواعد شيف "نيمار" الشخصي "ماورو" قبل أن يدخل في علاقة معها، إلى جانب علاقة سابقة مع الممثل البرازيلي المشهور كارلينهوس مايا.

وقال إيرينالدو أوليفر صديق تياجو السابق: "تياجو شخص لطيف جدًا وقد كان دائما ثنائي الميول الجنسية، ويحب الارتباط بالنساء الأكبر سنا منه".

وعقب اكتشاف ذلك، قامت والدة نيمار بطرده من قصرها وعاد إلى البرازيل. ومن غير المعروف بالضبط متى بدأ محترف الألعاب الإلكترونية في مواعدة "نادين"، لكنه حضر احتفالات عيد ميلاد نيمار الثامن والعشرين في فبراير.

وقبل أسبوعين، أعلنت والدة النجم البرازيلي، ارتباطها العاطفي بأحد محترفي الألعاب الإلكترونية الذي يصغر ابنها بـ6 أعوام، وهي الخطوة التي باركها لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويلعب راموس لدى فريق "4k Easy" وكان قد بعث برسالة لنيمار عبر فيها عن إعجابه به وعن أمنياته بلقائه، قبل أن يعود وينشر صورته معه بعد أن التقاه في 9 يناير الماضي، ويعلق عليها بالقول: "لا تستسلم، فقد تحقق الحلم"، وكشف عن الرسالة التي كان قد أرسلها للاعب البرازيلي.


يذكر أن "نادين" كانت متزوجة من والد نيمار، والوكيل واجنر ريبيرو لمدة 25 عامًا، لكنهما انفصلا في عام 2016.

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