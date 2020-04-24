بالفيديو.. رد فعل غير متوقع من غادة عادل على مقلب رامز

وقعت الفنانة غادة عادل، في مقلب برنامج الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، مساء اليوم الجمعة، والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأ أنه ضحية الفنان.

وحاولت الفنانة غادة عادل بمحاولة ضرب الفنان رامز جلال، بعد أن استطاعت أن تتخلص من الكرسي التي كانت مربوطة فيه خلال مقلب رامز مجنون رسمي، قبل أن تقع في الماء من جديد، ضمن أحداث المقلب.

ودخلت الفنانة غادة عادل في نوبة بكاء هستيري، من حالة الخوف والهلع الذي تسبب فيه رامز جلال، في المقلب، قبل أن تصرخ بشدة.

وخلال المقلب، دخل جلال، بشكل صادم بعد أن قطع صورة له كان يقف خلفها، وظهر فاجأة أمام غادة عادل، التي كانت تجلس على كرسي مخصص للمقلب، الأمر الذي تسبب في اصابتها بالذهول.

وتدور فكرة البرنامج على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه.