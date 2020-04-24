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اشتباكات بين الشرطة والمسلمين بالكاميرون بسبب صلاة الجماعة

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مسلمو إفريقيا الوسطى يعيدون بناء المساجد المهدمة
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فتحى مجدى

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اشتباكات عنيفة بين الشرطة الأردنية والمواطنين.. لهذا السبب

فرقت الشرطة في الكاميرون، المصلين في عدد من المساجد في أول أيام شهر رمضان المبارك، بعد تحديهم لقرار الحكومة بمنع التجمعات، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).
وقالت الشرطة في بيان، إنها فرقت مصلين من 13 مسجدًا في مناطق الغرب والوسط وشمال الأقصى حيث أصروا على التجمع للصلاة. وقال أواه فونكا، حاكم المنطقة الغربية، لإذاعة "صوت أمريكا"، إنه طلب من الشرطة إجبار المصلين على الخروج من المساجد في مدن فومبان وفومبوت وبافوسام.
وسجلت الكاميرون أكثر من 1430 إصابة بفيروس كورونا المستجد، من بينها 43 حالة وفاة. وأصبحت خامس بلد أفريقي يتخطى حاجز الألف إصابة بفيروس كورونا، وهي أكثر بلدان جنوب الصحراء الكبرى وباءً بفيروس كورونا في القارة السمراء.
ويشكل المسلمون نحو 24 في المائة من سكان الكاميرون البالغ عددهم حوالي 21 مليون نسمة. وينتشر الإسلام بين القبائل التي تسكن الجانب الأيمن من نهر ساناجا وفي هضبة ادماوا وفي حوض ينوي وفي القسم الشمالي من البلاد في حوض بحيرة تشاد وفي جبال ماندرا وهضبة النولوب باموم. كما يوجد المسلمون في معظم المدن الجنوبية في الكاميرون.

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