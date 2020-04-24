» "الطيران" تزف بشرى سارة للعالقين بالخارج

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الطيران

وزارة الطيران المدني

العالقين بالخارج

تنظم وزارة الطيران المدني بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهجرة في شهر مايو المقبل رحلتان استثنائيتان لعودة العالقين المصريين بالولايات المتحدة الأمريكية في ظل فرض العديد من الدول قيود على الحركة الجوية، لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت سلطة الطيران المدني، أن هناك 5 حالات استثنائية خلال وقف حركة الطيران، حيث يصرح لشركات الطيران التي تقوم بنقل الأفواج السياحية بأخذ الركاب السابق قدومهم بعد استكمال البرامج السياحية المخططة والسابق الموافقة عليها من سلطة الطيران المدني المصري، على أن تصل الرحلات  فارغة وتغادر بركابها.

وأكدت سلطة الطيران، أنه تم التصريح برحلات الهبوط الفني للتزود بالوقود فقط دون مبيت الطائرة أو نزول الطاقم والركاب، كما يصرح بالرحلات الداخلية بين المطارات المصرية، كما يصرح برحلات الشحن الجوي الدولي من وإلى جمهورية مصر العربية، كما أنه يصرح برحلات الإسعاف الدولية من وإلى مصر، للمصريين هناك وإقامة إجراءات الحجر الصحي لهم لمدة 14 يومًا.


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