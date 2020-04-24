ارتفاع وفيات كورونا بهولندا إلى أكثر من 4 آلاف

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ارتفع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في هولندا إلى 4 آلاف و289.
وأعلنت وزارة الصحة الهولندية، الجمعة، تسجيل 806 إصابات جديدة ليرتفع عدد المصابين إلى 36 ألفا و535 شخصا.
كما لفتت إلى تسجيل 112 وفاةً في غضون 24 ساعة الأخيرة، ليصبح اجمالي الوفيات 4289.
وأوضحت أن عدد الأشخاص المصابين بالفيروس الذين يتعالجون في المستشفيات بلغ 10 آلاف و281.
وحتى ظهر الجمعة، أصاب كورونا أكثر من مليونين و747 ألفا بالعالم، توفي منهم أكثر من 191 ألفا، وتعافى أكثر من 757 ألفا، وفق موقع "وورلد ميتر" المختص برصد ضحايا الفيروس. -

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