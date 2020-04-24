إسبانيا تنتقد الاتحاد الأوروبي

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انتقدت إسبانيا، الجمعة، تقاعس الاتحاد الأوروبي عن دعمها في مواجهة التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.
جاء ذلك في تصريحات لوزيرة الخارجية الإسبانية، أرانشا غونزاليس لايا، لإذاعة محلية، تطرقت خلالها إلى اجتماعات قادة ووزراء خارجية الاتحاد، الأربعاء والخميس الماضيين.
وأفادت لايا، أن "التضامن بين الدول الأوروبية غير كاف، وإنعاش الاقتصاد المتضرر من تفشي كورونا لا يكون عبر القروض وإنما عبر التحويلات المالية".
وذكرت أن بلادها أصرت (خلال الاجتماعات) على قيام الاتحاد بتحويلات مالية إلى الدول المتضررة، في حين أصرت دول أخرى على الإقراض.
وتابعت: "مع نهاية أزمة كورونا ستجد الدول نفسها أمام مشاكل الديون، لذلك تطلب إسبانيا إنشاء صندوق أوروبي".
وأوضحت أن "مخاطر الديون لا تهدد فقط الدول المقترضة وإنما السوق الأوروبية الداخلية أيضا. لا يوجد شمال أو جنوب في هذه الأزمة".
ووفق آخر محصلة في إسبانيا، بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا 219 ألفا و764، توفي منهم 22 ألف و524، بينما تعافى 92 ألفا و355.
وحتى ظهر الجمعة، أصاب كورونا أكثر من مليونين و750 ألفا بالعالم، توفي منهم أكثر من 192 ألفا، وتعافى أكثر من 757 ألفا، وفق موقع "وورلد ميتر" المختص برصد ضحايا الفيروس. -

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