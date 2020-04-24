إسرائيل.. تحذيرات من تفشي كورونا مثل إيطاليا

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توقعت شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي "آمان"، أن تستمر أزمة فيروس كورونا في البلاد، إلى نهاية العام 2021.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، على موقعها الإلكتروني صباح الجمعة، أن ضابطا رفيع المستوى في الشعبة، حذر قائدها من مغبة "أن تصبح إسرائيل كإيطاليا"، عندما كان في إسرائيل بضع حالات وفاة جراء الفيروس فقط. 

ويقود هذا الضابط الذي أشير إليه في التقرير باسم "العقيد ن." اليوم، فريق عمل مكونا من 400 محلل وخبير استخبارات، يقومون بمسح كل معلومة يتم نشرها حول العالم بشأن الوباء.

وانتقل عناصر الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، للعمل من البيوت وليس من القواعد العسكرية، حتى لا يعرضوا قدرات المخابرات للخطر. 

ونوه التقرير بالمساهمة الكبيرة للجيش الإسرائيلي ووحداته المختلفة، خصوصا وحدات النخبة في محاربة كورونا، مع الإشارة إلى أن جميع إمكانيات الجيش الإسرائيلي، مسخرة الآن لهذا الغرض.

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