  • الجمعة 24 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر10:19 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الوزراء

أول تعليق من الحكومة على استبدال العملات الورقية بالبلاستيكية

غادة عادل

بالفيديو.. رد فعل غير متوقع من غادة عادل على مقلب رامز

الدولار

ننشر أسعار الدولار أمام الجنيه في أول أيام رمضان

كورونا

دراسة: كورونا يستمر في عيون المصابين لمدة 3 أسابيع

إحصائية كورونا اليوم

الصحة: تسجيل 201 إصابة جديدة بكورونا.. و7 حالات وفاة

صلاح

"صلاح" يصدم "رونالدو"

الطبيب أشرف عدلي

آخر ما كتبه أول طبيب قلب متوفي بكورونا في قنا

الشرطة البريطانية

‎الشرطة البريطانية: مسلح يقتحم جنازة ويطلق النار على المشيعين

ارشيقية

أمريكا تشكر "السيسي"

السعودية

السعودية تحل مشكلة مؤرقة طال انتظارها

الصين: أول لقاح مضاد لفيروس كورونا جاهز بحلول سبتمبر

عرب وعالم

لقاح كورونا
لقاح كورونا
Advertisements

فتحى مجدى

أخبار متعلقة
#

زراعة "عين شمس": لقاح لفيروس"كورونا" من "البيض"

#

تجربة أول لقاح لكورونا على البشر خلال أيام قليلة

#

علماء بريطانيون: طرح أول لقاح لفيروس كورونا في الخريف

#

علماء صينيون: ابتكار طبي لمقاومة «كورونا».. والتطبيق خلال شهور

قال مسؤول صيني إن أول لقاح لفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) يمكن أن يكون جاهزًا في غضون أقل من خمسة أشهر.
وأضاف الدكتور جاو فو، المدير العام للمركز الصيني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، أن الصين تتوقع أن يكون لديها لقاح ناجح لهذا المرض الفتاك بحلول سبتمبر المقبل، على أن يستخدم في حالات الطوارئ، والموجة الجديدة لتفشي الفيروس.
وتابع في تصريحات إلى محطة (CGTN) الإذاعية الحكومية: "لتطوير لقاح أو دواء معين، يستغرق الأمر وقتًا دائمًا. لأن اللقاح يستخدم على الأشخاص الأصحاء، يجب أن تتأكد من أن اللقاح الذي تقوم بتطويره آمن وفعال".
واستدرك عالم الفيروسات: "ربما بحلول سبتمبر، قد يكون لدينا لقاح لاستخدامه في حالات الطوارئ", موضحًا أن "لقاح الطوارئ"، الذي سيكون في مرحلته الثانية أو الثالثة من التجارب السريرية ، يمكن استخدامه على العاملين الطبيين قبل العامة".
ومضى يقول: "في رأيي، ربما سنحصل على لقاح للأشخاص الأصحاء في وقت مبكر من العام المقبل"، بحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. 
يأتي هذا في الوقت الذي تتسابق فيه الشركات والباحثون حول العالم لإيجاد علاج للعدوى، التي أصابت أكثر من 2.7 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.
ولدى الصين حاليًا ثلاثة لقاحات مقترحة تم السماح بإجراء تجارب سريرية حولها، من بينها اثنتان انتقلتا إلى المرحلة الثانية من الاختبار. 
وفي بريطانيا، بدأ العلماء في معهد "جينر" التابع لجامعة أكسفورد، أول تجربة بشرية في أوروبا على أكثر من 800 متطوع يوم الخميس. وقالت سارة جيلبرت، الأستاذة بجامعة أكسفورد، إنها "واثقة بنسبة 80 في المائة" من نجاحه، من أن تطوير فريقها سيعمل بحلول الخريف.
يأتي هذا في الوقت الذي يقول فيه خبراء الصحة إن الفيروس يتحور بمعدل أبطأ من العديد من الفيروسات التنفسية الأخرى، وخاصة الإنفلونزا. 
وتحور لما يقرب من 10 مرات، ما دفع الكثيرين للخوف من سلالة أكثر فتكًا على الأبواب. لكن العلماء يقولون إن الطفرات لا تختلف كثيرًا عن الفيروس الذي نشأ في ووهان بالصين، ولبست أكثر حدة.
وهذا يعني أنه بمجرد توفر اللقاح بسهولة، فإنه سيوفر الحماية ضد الفيروس الأصلي والطفرات، ولعدة سنوات.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

كورونا..أن يحزن (الإنسان) من نفسه وعلى نفسه

د. هشام الحمامي

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» مرتضى منصور: استغل وقتي بالمنزل في مشاهدة قصص الأنبياء
» عودة 71 عالقًا مصريًا من صربيا إلى مطار مرسى علم
» "الطيران" تزف بشرى سارة للعالقين بالخارج
» مفاجأة في تهمة النيابة لـ««فتاة التيك توك»
» الحكومة البريطانية طلبت العام الماضي التأهب لوفاة عشرات الآلاف
» إصابة معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال بكورونا
» وفاة رئيس قسم القلب بمستشفى قنا متأثرًا بفيروس كورونا
» صادم.. مقتل مصري بطريقة بشعة في الكويت
» ‎نقل لاعب شهير مصاب بكورونا إلى العناية المركزة
» ‎الشرطة البريطانية: مسلح يقتحم جنازة ويطلق النار على المشيعين
» السعودية تحل مشكلة مؤرقة طال انتظارها

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:51 ص

  • فجر

    03:52

  • شروق

    05:22

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:35

  • عشاء

    20:05

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية