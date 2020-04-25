أرملة الشهيد المنسي تفجر مفاجأة عن الصورة المتداولة لنجلها

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أحمد عادل شعبان

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الشهيد المنسي

مسلسل الاختيار

كشفت منار سليم - أرملة الشهيد أحمد صابر المنسي - حقيقة الصورة المتداولة لطفل أثناء مشاهدته مسلسل الاختيار .

وقالت في تصريحات صحفية : الصورة المتداولة ليست لأبناء الشهيد أحمد المنسي .

وأضافت: نجلي حمزة يبلغ من العمر 12 عاما والصورة ليست له ، كما أنها ليست لعلي الذي يبلغ من العمر 6 سنوات لكنها أسعدتني جدًا "بحسب مصراوي".

وكان متابعون تداولوا صورة لطفل يشاهد مسلسل الاختيار مرتديا قبعة الجيش المصري ، وزعموا أنها تخص نجل الشهيد المنسي.

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