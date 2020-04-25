أرملة الشهيد المنسي تفجر مفاجأة عن الصورة المتداولة لنجلها

أحمد عادل شعبان
كشفت منار سليم - أرملة الشهيد أحمد صابر المنسي - حقيقة الصورة المتداولة لطفل أثناء مشاهدته مسلسل الاختيار .
وقالت في تصريحات صحفية : الصورة المتداولة ليست لأبناء الشهيد أحمد المنسي .
وأضافت: نجلي حمزة يبلغ من العمر 12 عاما والصورة ليست له ، كما أنها ليست لعلي الذي يبلغ من العمر 6 سنوات لكنها أسعدتني جدًا "بحسب مصراوي".
وكان متابعون تداولوا صورة لطفل يشاهد مسلسل الاختيار مرتديا قبعة الجيش المصري ، وزعموا أنها تخص نجل الشهيد المنسي.
ظهر11:58 ص
فجر
03:51
شروق
05:21
ظهر
11:58
عصر
15:36
مغرب
18:35
عشاء
20:05