تعرف على موعد استئناف الدوري الإنجليزي .. و رؤية صلاح بالملعب

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كشفت تقارير صحفية بريطانية عن وجود خطط لدى الحكومة من أجل إعادة استئناف الدوري الإنجليزي الذي يتابعه مئات الملايين حول العالم.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن الحكومة قررت استئناف الدوري بعد اطلاعها على خطة رابطة الأندية الإنجليزية .

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء بوريس جونسون تابع هذه الخطط بنفسه ويرى أن استعادة دوري كرة القدم وغيره من الألعاب الأخرى من شأنه أن يرفع الروح المعنوية للشعب في ظل مواجهة كورونا.

وأكدت الصحيفة أن الحكومة ستناقش إمكانية عودة الدوري الإنجليزي في اجتماعها المقرر يوم 7 مايو المقبل ، وإذا وافقت الحكومة فإن اللاعبين سيحتاجون إلى أسبوعين إضافيين من التدريب للعودة ، ما يعني عودة الدوري نهاية مايو تقريبا.

وينتظر المصريون والعرب رؤية النجم المصري محمد صلاح مع فريقه ليفربول ومعرفة ما إذا كان سيتوج بالدوري الإنجليزي بعد غياب 30 سنة أم لا؟

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