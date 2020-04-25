» أبو تريكة: حسن شحاتة وبخنا يوم مباراة البرازيل وقال "مش جاي أشيل 6"

أحمد عادل شعبان
كشف محمد أبو تريكة - أسطورة منتخب مصر والنادي الأهلي - أن حسن شحاتة - المدرب السابق للمنتخب - وبخ لاعبي الفريق بين شوطي مباراة مصر والبرازيل في كأس القارات عام 2009.
وأضاف في تصريحات متلفزة: بين الشوطين كنا خسرانين 3/1 فقال لنا حسن شحاتة (أنا مش جاي ألاعب البرازيل وأشيل 6 أو 7 .. انتوا خايفين ليه يا بهوات؟).
وأردف: شحاتة قال لنا كمان (اللي خايف يقولي وأنا أطلعه .. أنا لسة خسران من الجزائر 3/1 .. ودلوقت خسران من البرازيل .. اللي خايف يقول .. ومش هقولكم أكتر من كدا).
وتابع: نزل منتخب مصر إلى الشوط الثاني وقمنا بأداء أعتبره الأفضل وسجلنا هدفين وخسرنا يومها 4/3.
ظهر11:58 ص
فجر
03:51
شروق
05:21
ظهر
11:58
عصر
15:36
مغرب
18:35
عشاء
20:05