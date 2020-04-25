» أبو تريكة: حسن شحاتة وبخنا يوم مباراة البرازيل وقال "مش جاي أشيل 6"

25 أبريل 2020 - 08:45 ص

كشف محمد أبو تريكة - أسطورة منتخب مصر والنادي الأهلي - أن حسن شحاتة - المدرب السابق للمنتخب - وبخ لاعبي الفريق بين شوطي مباراة مصر والبرازيل في كأس القارات عام 2009.



وأضاف في تصريحات متلفزة: بين الشوطين كنا خسرانين 3/1 فقال لنا حسن شحاتة (أنا مش جاي ألاعب البرازيل وأشيل 6 أو 7 .. انتوا خايفين ليه يا بهوات؟).



وأردف: شحاتة قال لنا كمان (اللي خايف يقولي وأنا أطلعه .. أنا لسة خسران من الجزائر 3/1 .. ودلوقت خسران من البرازيل .. اللي خايف يقول .. ومش هقولكم أكتر من كدا).



وتابع: نزل منتخب مصر إلى الشوط الثاني وقمنا بأداء أعتبره الأفضل وسجلنا هدفين وخسرنا يومها 4/3.



