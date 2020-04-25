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سكان الرحاب: "صور السحور مش بتاعتنا"

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متابعات- أمينة عبد العال

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كورونا

فيروس كورونا

الرحاب

سحور الرحاب

بعد الضجة التي أثارتها صور "سحور الرحاب" و التي تم تداولها أمس على أنها لسكان منطقة الرحاب وهم يتناولون السحور غير عابئين بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، ثار سكان الرحب مؤكدين أن تلك الصور ليست لهم.

وأعلنت رباب رجب أدمن جروب اتحاد سكان مدينة الرحاب أن الصور المنتشرة علي مواقع التواصل الاجتماعي والتي يظهر بها حديقة خارج السور ليست للمدينة  لافتة إلي أن مدينة الرحاب لا توجد بها أي حدائق خراج أسوار المدينة مضيفة أن شكل الإضاءة مختلف عن تلك الموجودة في الرحاب، لأنها عواميد إضاءة وليست فوانيس كما في الصور، حسبما نشرت "الوطن".

وكانت صحف ومواقع  تناولت صورا لإحدى السيدات زعمت حضورها السحور من داخل كمبوند مغلق.


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