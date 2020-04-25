شركة مطهرات: لا تتبعوا نصائح ترامب.. منتجاتنا ليست لعلاج كورونا

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عبد القادر وحيد- متابعات

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ترامب

منتجات

علاج كورونا

شركة مطهرات

حذرت إحدى شركات المنتجة لمواد مطهرة ومنظفات منزلية من استخدام منتجاتها لأجل علاج فيروس كورونا المستجد، بعد النصائح الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وشدد الشركة في تحذيرها من استخدام منتجاتها على الجسم البشري بعد ترجيح من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية استخدامها لعلاج فيروس كورونا.

وجاء في تصريحات شركة ريكيت بنكايزر: "تحت أي ظرف، لا ينبغي استخدام" منتجاتها عن طريق الحقن أو البلع، بحسب بي بي سي.

وقالت : إن تصريحات الرئيس ترامب، أثناء المؤتمر الصحفي اليومي لاستعراض آخر تطورات فيروس كورونا أمس الجمعة،كانت  ساخرة .

وأشارت الشركة إلى أن المطهرات مواد خطيرة وقد تؤدي إلى تسمم إذا تناولها الإنسان عن طريق البلع.

كما أن التعرض الظاهري لها قد ينطوي على خطر على البشرة، العينين، والجهاز التنفسي.

وكانت تصريحات ترامب قد أثارت انتقادات حادة من قبل أطباء علاوة على ردود أفعال على نطاق واسع عبر مواقع التواصل.

وكانت تعليقات مئات الآلاف من رواد مواقع التواصل قد أحدثت تصدر مواد مطهرة ومنظفات الترند على مواقع التواصل الاجتماعي.


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