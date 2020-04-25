صورة تجمع الشهيد المنسي بالإرهابي عشماوي تشعل مواقع التواصل

25 أبريل 2020 - 11:53 ص

نشر المخرج بيتر ميمي، مخرج مسلسل الاختيار الذي يعرض في شهر رمضان الحالي ويجسد قصة البطل الشهيد أحمد المنسي بطولة الفنان أمير كرارة، صورة حازت على إعجاب رواد السوشيال ميديا.



ونشر بيتر عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك"، صورة تجمع الشهيد العقيد أركان حرب أحمد المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، والإرهابي هشام عشماوي، خلال تواجدهما معا في صفوف الجيش، قبل فصل عشماوي عن الخدمة.





وعلق بيتر ميمي، قائلا: "ده ظابط وده ظابط.. بس واحد على العهد وواحد خان.. منسي الأسطورة".





كما نشر ميمي صورة تقارن المنسي وعشماوي في الحقيقة، بالفنانين الذين جسدوهما في مسلسل الاختيار.





مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصري، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.









