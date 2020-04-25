تدوينة مثيرة للمغامسي عن إبليس والملائكة

25 أبريل 2020 - 11:55 ص

في سلسلة تدوينات تحدث الداعية السعودي صالح المغامسي الإمام السابق لمسجد قباء بالمدينة المنورة عن الملائكة وإبليس والجن.

وقال المغامسي :" الملائكةُ عبادٌ مُكرمُون ، مخلقون مِنْ نور ، ذُكِرَ في القرآن منهم خمسة بأسمائهم: جبريل وميكال وهاروت وماروت ومالكٌ ، وذكر بعضهم بما كلفهم الله به مثل: ملك الموت ، وحملة العرش .. ومعظم الملائكة تنزل في ليلة القدر ، رزقنا الله وإياكم قيامها والقبول فيها".

وأضاف أنه جاء في القرآن حكاية عن إبليس " ..ثُمّ لآتينّهم مِنْ بين أيديهم ومِن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ، ولا تجد أكثرهُم شاكرين"، منوها أنه لم يستطع الشيطان أن يقول "مِنْ فوقهم"، لأنّه لا يستطيع أَنْ يحول بين العباد وبين نزول رحمة الله بهم.

وتابع قائلا : خاطب القرآن الجنّ والإنس في سورة الرحمن فناسب أن يذكر المشرق والمغرب بالتثنية.. رب المشرقين ورب المغربين ، وذكر اختلاف قريش في سورة المعارج فناسب أن يجمع.. فلا أقسم برب المشارق والمغارب ، منوها وذكر التوحيد في المزمل فأفرد رب المشرق والمغرب ، لا إله إلاّ هو فاتخذه وكيلا.