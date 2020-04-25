  • السبت 25 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر12:54 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
بالصور.. حريق هائل بمحرم بك

بالصور.. حريق هائل بمحرم بك

إصابة الأمير تشارلز بفيروس كورونا

" السلام عليكم".. الأمير تشارلز يوجه رسالة لأسر الأطباء المسلمين

المنسي

صورة تجمع الشهيد المنسي بالإرهابي عشماوي تشعل مواقع التواصل

وافدين في الكويت

بعد "حياة الفهد".. فنان كويتي شهير يصف الوافدين بـ"الهمج"

ريهام سعيد

"مش هحارب حد"..ريهام سعيد تثير الجدل بعد حبس سما المصري

المغامسي

تدوينة مثيرة للمغامسي عن إبليس والملائكة

شركة مطهرات: لا تتبعوا نصائح ترامب

شركة مطهرات: لا تتبعوا نصائح ترامب.. منتجاتنا ليست لعلاج كورونا

أنا قادر وفاجر ".. محيي إسماعيل يثير ضجة

أنا قادر وفاجر ".. محيي إسماعيل يثير ضجة

سعد الهلالي

الهلالي: ثورة 30 يونيو أعادت الدين لله

ارشيف

عشرات المصلين وبكاء «السديس» في أول صلاة تراويح بالحرم

أول رد لابن غادة عادل على مقلب رامز

الصفحة الأخيرة

غادة عادل ورامز جلال
غادة عادل ورامز جلال
Advertisements

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

أول رد من "الأوقاف" على مسيرة محرم بك

#

أول رد أمريكي على اتهام الصين لها بنشر "كورونا"

#

أول رد مصري على انسحاب إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة

#

أول رد للسعودية على إصابة أحد مواطنيها بـ"كورونا"

رمضان

رامز جلال

غادة عادل

رامز مجنون رسمي

"حرام عليك يا رامز ليه كدة.. ليه تعمل كدة في ماما يا رامز"، كانت أول كلمات لابن الفنانة غادة عادل ردا علي حلقتها مع الفنان رامز جلال في البرنامج الكوميدي " رامز مجنون رسمي" علي قناة "  m b c " مصر، كضيفة أول أيام رمضان. 

وكانت الفنانة غادة عادل اكتسبت تعاطف مواقع التواصل الاجتماعي الذين عبروا عن ما حدث لها بالضيق والغضب من رامز، بعد بكائها في الحلقة وصراخها و توسلها إليه بإنهاء الحلقة، حسبما نشرت " هن".

جدير بالذكر أن برنامج رامز هذا العام بعنوان "رامز مجنون رسمي" وهو يواجه فيه ضيوفه بعد استدراجهم إلى الأستوديو ليبدأ تنفيذ فقرات البرنامج بالعديد من الفقرات المرعبة للضيف.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

كورونا..أن يحزن (الإنسان) من نفسه وعلى نفسه

د. هشام الحمامي

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» هل ارتكاب الذنوب والمعاصي يفسد الصوم.. الإفتاء ترد
» دراسة صادمة: استخدام عقار الملاريا في علاج كورونا يسبب الموت
» أول رد لابن غادة عادل على مقلب رامز
» صلاح يكرر هدفه بروما في بإعلان رمضان
» سكان الرحاب: "صور السحور مش بتاعتنا"
» فنانة شهيرة تشعل مواقع التواصل بـ"إسدال الصلاة"
» مؤثر.. قصة التوأم الذي فارق الحياة بسبب "كورونا"
» هل تفسد مستحضرات التجميل الصوم؟.. الإفتاء تجيب
» بابا الفاتيكان يصلي للعاملين في دفن الموتى
» «فيس بوك» يختبر ميزة جديدة
» بعد وقوع المحظور.. هذه الدولة تعيد حظر التجول 24 ساعة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:51

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:35

  • عشاء

    20:05

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية