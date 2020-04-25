» دراسة صادمة: استخدام عقار الملاريا في علاج كورونا يسبب الموت

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وكالات- الدويني فولي

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فيروس

كورونا

الملاريا

دراسة صادمة

كلوروكين

قالت دراسة طبية أمريكية إنه تم إيقاف التجارب السريرية في المستشفيات والمراكز الصحية لعقار الملاريا "كلوروكين" الذي أوصى به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعلاج الإصابة بفيروس كورونا، لأنه يسبب الوفاة.
وأشارت الدراسة، التي نشرتها مجلة "نيوزويك"، نقلًا عن نشرة جمعية الطب الأمريكية، إلى أن قرار وقف التجارب جاء بعد قيام الباحثين البرازيليين في تجربة العقار على عدد من المصابين بكورونا في الفترة بين 23 مارس الماضي و5 أبريل الجاري.

وكشفت الدراسة عن أن التجربة شملت إعطاء 40 مصابًا جرعات مخففة من عقار "كلوروكين" وإعطاء 41 آخرين جرعات مركزة، وأن 13 من الذين تلقوا جرعات مخففة و16 من الذين أعطوا جرعات مركزة توفوا، فيما أصيب 11 شخًصا آخرين بأمراض قلبية.

وفي بيان لها، أمس الجمعة، أكدت دائرة الغذاء والدواء الأمريكية أنها لم ترخص عقار "كلوروكين" أو أية أدوية أخرى لاستخدامها في علاج مرض كورونا، وأنها سمحت لبعض المستشفيات في بداية الشهر الجاري باستعمال "كروروكين" وعقار ملاريا آخر وهو "هايدروكسي كلوروكين" في بعض حالات كورونا فقط.

وقال مدير الدائرة ستيفن هان:"بينما تستمر التجارب لتحديد فعالية هذه الأدوية نؤكد أن هناك آثارًا جانبية لها يجب أخذها بالاعتبار من قبل الأطباء والمختصين".

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