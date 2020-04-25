قطر تسجل رقمًا قياسيًا في إصابات "كورونا"

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قطر

إصابات

رقم قياسي

كورونا

سجلت قطر رقمًا قياسيًا في عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، على مدار الإصابات اليومي، حيث شهدت ارتفاعا لليوم الرابع على التوالي، بتسجيل 833 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت وزارة الصحة القطرية اليوم السبت في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا أن إجمالي عدد الإصابات بالعدوى في البلاد أصبح 9358، بما فيها 8419 حالة نشطة.

وأوضحت الوزارة أن معظم الإصابات الجديدة تعود إلى عمال وافدين يعملون في مهن مختلفة، وهم كانوا مخالطين لحالات سابقة مكتشفة.

ولم تسجل السلطات القطرية وفيات جديدة ناجمة عن كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ولا تزال حصيلة الضحايا 10 وفيات.

وتماثل 120 مريضا للشفاء خلال اليوم الأخير وارتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 929.

وتمثل أرقام اليوم ارتفاعا لليوم الرابع على التوالي في معدل الإصابات الجديدة، وسجلت في البلاد أمس 761 إصابة بالعدوى.


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