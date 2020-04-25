» السيسي: تحرير سيناء استوجب معركة كفاح ونضال

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه في مثل ھذا اليوم استعادت مصر كامل ترابها الوطني، وما كان ھذا ليحدث إلا بمعركة نضال وكفاح طويل خاضته مصر على كل الجبھات لتحرير سيناء.

وأضاف الرئيس في تدوينه على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: "تحية خالدة في ھذا اليوم المجيد إلى شھدائنا الأبرار من أبناء ھذا الشعب الأصيل، تحية لرجال القوات المسلحة الذين خاضوا أشرف المعارك، تحية لبراعة المفاوض المصري، وكل من شارك في صناعة ھذه الملحمة التاريخية".

وتابع الرئيس: "عاشت مصر وطنا كريما عزيزا، نبذل من أجله كل غال ونفيس.. كل عام وأنتم بخير".