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مفاجأة.. محمد رمضان متهم بإهانة جواز السفر المصري

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أحمد سالم

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أعرب الفنان حسين فهمي، عن استيائه من مشهد في مسلسل البرنس، بطولة النجم محمد رمضان، عندما عمد إلى تقطيع جواز السفر المصري في أولى حلقات المسلسل.

القصة الكاملة بدأت عندما نشر الإعلامي جمال عنايت، عضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تدوينة مطولة عبارة عن تفاصيل مكالمة تليفونية بينه وبين الفنان الكبير حسين فهمي.

وجاءت التدوينة تحت عنوان "نمبر وان"، ونقل فيها "عنايت" استياء "فهمي" من أحد مشاهد الحلقة الأولى من مسلسل "البرنس".

وجاءت التدوينة كالتالي:

اتصل بي صديقي الفنان الكبير حسين فهمي ثائرا قائلا: "مش أنت في المجلس الأعلى للإعلام" قلت له لا أنا في مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام، وسألته ليه في إيه، ما زالت ثورته مستمرة وقال مش معقول كده جواز السفر المصري رمز لا يليق إهانته، أنا ليه بس حصل ايه، فقال في الحلقة الأولى لمسلسل محمد رمضان يعمل في ورشة ويرغب في السفر للعمل في الخليج، أبوه يتحايل عليه يقعد ويلغي السفر، فما كان من (نمبر وان) والوصف من عندي أنا إلا أنه قطع الجواز ورماه على الأرض.

هو معقول أي مصري في أي مكان في العالم يعتبر أن الجواز المصري هو رمز للوطن تتم إهانته بهذا الشكل، في ناس - يكمل الفنان الكبير حسين فهمي - بتضحي بحياتها من أجل الوطن.

أنا لم أر في حياتي مثل هذا الأمر يقطع تذكرة السفر أو يعطي الجواز لوالده إثباتا لحسن نيته في البقاء في مصر، هناك حلول درامية كثيرة إلا إهانة رمز الوطن".

وتابع عنايت قائلًا: "ولما كنت لا أملك إلا كلمات أكتبها، فإني أكتب مخاطبا جهة الإدارة سواء الشركة المنتجة الوحيدة التي فات عليها مثل هذا المشهد المسيء والذي يحمل معنى نعمل لمقاومته، أو أيا كان من يملك ويفهم ويستوعب خطورة مثل هذه المواقف البصرية التي تثبت في ذهن المتلقي بشكل لا واعي لتكون في النهاية موقفا".

وأنهى عنايت التدوينة قائلًا: "عندما يكون عندنا مسلسل الاختيار فلا يصح إطلاقًا أن يكون لدينا مثل هذه المواقف في مسلسلات أخرى لذا لزمت الشكوى والتنويه".

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