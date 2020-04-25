"السيسي" يشيد ببراعة هؤلاء

نشر الرئيس عبد الفتاح السيسي، سلسلة تغريدات اليوم السبت بمناسبة عيد تحرير سيناء، مشيدًا خلالها "ببراعة المفاوض المصري".

وكتب السيسي "في مثل ھذا اليوم، استعادت مصر كامل ترابھا الوطني، وما كان ھذا ليحدث إلا بمعركة نضال وكفاح طويل خاضته مصر على كل الجبھات لتحرير سيناء".

وأضاف "تحية خالدة في ھذا اليوم المجيد إلى شھدائنا الأبرار من أبناء ھذا الشعب الأصيل، تحية لرجال القوات المسلحة الذين خاضوا أشرف المعارك".

ونوه "ببراعة المفاوض المصري"، موجها تحياته "لكل من شارك في صناعة ھذه الملحمة التاريخية. عاشت مصر وطنا كريما عزيزا، نبذل من أجله كل غال ونفيس كل عام وأنتم بخير".



