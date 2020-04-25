التأكيد على أمر مخالف لعموم المسلمين بالسودان

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شدد مجمع الفقه الإسلامي في السودان، على صحة أمر وقع في البلاد، خالف عموم المسلمين في أقطار الأرض بما يتعلق برؤية هلال رمضان.

وأكد علي الطاهر، رئيس دائرة العلوم الطبيعية التطبيقية بالمجمع صحة صيام يوم السبت في بلاده باعتباره غرة شهر رمضان المبارك.

وأشار في بيان توضيحي، إلى أن "الأهلة ترى حسب مطالعها على سطح الأرض، لذلك هناك مناطق في العالم يمكن أن يرى فيها الهلال وأخرى يرى بتعثر وثالثة بالعين المجردة"، لافتا إلى أن المجمع يستخدم الحساب اليقيني في تحديد موعد، وزاوية الأفق، وارتفاع الهلال.

وقال: "هذا الحساب قطعي في دلالته لا يختلف عليه ولا يختلف فيه أبدا، فالرؤية البصرية هي الأصل في هذه العبادة".

وأعلنت عدد من الدول العربية والإسلامية عن عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان يوم الخميس، ليكون يوم الجمعة مكملا لعدة شهر شعبان.



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