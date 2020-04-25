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علي جمعة يثير الجدل: "هذا النبي هو من قام ببناء الأهرامات"

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محمد فضل- متابعات

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الأهرامات

علي جمعة

بناء

النبي إدريس

أثار الدكتور علي جمعة، المفتي السابق وعضو هيئة كباء العلماء في الأزهر، جدلًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحاته بالكشف عن هوية من قام ببناء الأهرامات.

وقال "جمعة" في لقاء على التلفزيون المصري: "هناك كثير من الأقاويل التي يرجحها العلماء، هو أن نبي الله إدريس هو من بدأ بناء الأهرامات وعلم التحنيط، وأن وجه تمثال أبو الهول في مصر هو وجهه".

وتابع بقوله "الأثريون سلكوا مسلكًا آخرا، حيث قالوا إن أبو الهول موجود قبل الأهرامات، وأن سيدنا إدريس ليس هو خوفو أو خفرع أو منكاورع".

وقال جمعة: "الفراعنة كانوا يصورون مقدساتهم في صورة طائر أو حيوان أو أي كائنات أخرى، ولكن أبو الهول صوروه في شكل إنسان، وهو ما يتناسب مع كلمة المعلم الأول وحكيم الحكماء، وأن هذا النبي العظيم علم البشرية أشياء قبل الحضارة".

وأشار المفتي الأسبق، إلى أن توجهه نحو اسم النبي إدريس، جاء من دراسة وافية، مضيفا "هناك أقاويل تشير إلى أن إدريس هو نفسه أوزويرس الذي تتحدث عنه البرديات الفرعونية".


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