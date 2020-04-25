» في مصر.. 38 جريمة قتل و15 واقعة سرقة خلال أسبوع

أعلنت وزارة الداخلية، عن جهودها خلال أسبوع على مستوى الجمهورية، ونجحت في تحرير 30 ألف قضية تموينية، وأغلقت 52 ألف مقهي وسنتر تعليمي ومحل تجاري للتصدي لفيروس كورونا، وأمنت 3364 قرار إزالة في 26 مديرية أمن، وكشفت 38 حادث قتل وضبطت 15 عصابة ارتكبت 53 حادث سرقة.

في مواجهة كورونا، فقد تم توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، وأسفرت عن ضبط 30 الف و677 قضية تموينية متنوعة، واغلاق 31 الف و392 قضية مقاهى مخالفة، واغلاق 11الف و110 سنتر تعليمي مخالف، واغلاق 10 الاف و878 محل مخالف.

وقالت الداخلية: "إن حملات الأمن العام استهدفت العناصر الاجرامية بمنطقتى بحيرة المنزلة في محافظات "دمياط وبورسعيد والدقهلية"، السحر والجمال في محافظتى "الشرقية والإسماعيلية" ضُبط 70 متهما وبحوزتهم سلاح ومخدرات، ونفذت 3391 حكما متنوع وضبطت 469 قضية متنوعة أخرى، كما ضبطت 594 قطعة سلاح نارى، و2 ورشة تصنيع أسلحة.

وأضافت: "أن الحملات قامت بتأمين تنفيذ 3364 قرار إزالة و تعدى على الأراضى الزراعية، وأملاك الدولة، والأوقاف، والرى والصرف، ومجرى نهر النيل في 26 مديرية أمن، ونفذت 384 الف و395 حكماً قضائياً منهم 1434 حكم في جناية و135 الف حكماً بالحبسن وضبطت 15 عصابة ضمت 42 متهماً إرتكبوا 53 حادث سرقة متنوع، وتحرير 109 قضية أحداث، واعادت 15 سيارة مسروقة".

وتابعت: "كشفت الحملات 38 حادث قتل عمد، وسرقة بالإكراه، وحريق عمد، إنتحال صفة، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى 66 متهماً، كما حررت 168 الف مخالفة مرورية متنوعة منها 23 الف مخالفة تجاوز السرعة المقررة،و 83 قيادة تحت تأثير مخدر، و2673 موقف عشوائى".

أوضحت: "تم تحرير 7986 قضية تموينية، كما ضبطت 59 الف قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت المبالغ المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 31 مليون جنيه".

وشددت: "تم تحرير 1079 قضية تهرب ضريبي ب2 مليار و359 مليون و322الف جنيه، كما حررت شرطة النقل والمواصلات 1197 قضية متنوعة، وضبطت 747 قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، وحررت شرطة مكافحة المخدرات 892 قضية إتجار فى المواد المخدرة، وضبط خلالها 1005 متهما، و4 قضايا تهريب بضائع و مستحضرات تجميل، و67 قضية متنوعة، وضبط 515 قضية ومخالفة متنوعة، في مجال الامن السياحي أبرزها حفر وتنقيب عن الآثار و قضايا ومخالفات شركات سياحية.