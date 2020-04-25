» كورونا.. إصابات عديدة بالبرلمان الروسي

أفادت وكالة "إنترفاكس" اليوم السبت نقلا عن مصدر مطلع في مجلس الدوما الروسي "البرلمان"، بأن 4 من سائقي السيارات التي يستخدمها أعضاء المجلس، أصيبوا بفيروس كورونا.

وقال المصدر إن أول حالة رصدت بين موظفي مرآب السيارات التابع لإدارة شؤون مجلس الدوما، وأضاف: "هناك 3 مرضى بين السائقين، فضلا عن سائق النائب كالاشنيكوف"، مشيرا إلى أن هؤلاء ليسوا سائقين شخصيين للنواب، بل يقودون سيارات الدوما عموما.



من جانبه، أعلن ليونيد كالاشنيكوف رئيس لجنة شؤون رابطة الدول المستقلة في مجلس الدوما اليوم، أنه مصاب بفيروس كورونا، مرجحا أنه التقط العدوى من سائقه المريض.

وفي وقت سابق، نقل نائب آخر في الدوما، وهو الشيوعي دميتري نوفيكوف إلى المستشفى، إثر الاشتباه بإصابته بكورونا.