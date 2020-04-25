"الجارالله": "حملة ممنهجة لخلق فتنة مع مصر"

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الكويت

مصر

حملة

أحمد الجارالله

فتنة

قال الكاتب الكويتي المعروف أحمد الجارالله، إن البعض يشنون حملة ممنهجة لزرع الفتنة بين مصر والكويت، مشيرًا إلى أنها تستهددف مصر وقياداتها ومنتجاتها الزراعية.

وكتب "الجارالله" عبر حسابه على "تويتر" :" الحمله علي مصر وعلي قيادتها وعلي منتجاتها الزراعيه هي حمله فتنه المراد منها  التأثير علي العلاقات الشعبيه الكويتيه المصريه وهي حمله ممنهجه وراءها الاخوان المسلمين الاشرار".

وأضاف الكاتب الكويتي :" مطلوب من الشعب المصري والشعب الكويتي أن يتنبهه لها وأن لايجر الناس إلي هذه الفتن الظالمه والمقيتة".

على الجانب الآخر أعلنت وزارة النقل في مصر، أن حركة تشغيل الموانئ المصرية شهدت خلال آخر 24 ساعة سفر 32  سفينة و33 سفينة بموانئ الإسكندرية ودمياط والبحر الأحمر وشرق وغرب بورسعيد فيما بلغ عدد السفن العاملة بهذه الموانئ 73 سفينة.

وشهدت حركة البضائع عبر الموانئ المصرية تصدير 64.654 ألف طن بضائع عامة بينها 35.700 ألف طن فواكه وخضروات وحاصلات زراعية إلى دول الخليج وأوربا واستيراد 78.300 ألف طن خشب وحديد وزيت وقمح وذرة.

 

 


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