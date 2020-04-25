شيخ الأزهر: الاحتكار حرام.. وأشد حرمانية في زمن الوباء

25 أبريل 2020 - 04:44 م

أفتى الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، السبت بتحريم الممارسات الاحتكارية، لاسيما في تلك المرحلة الصعبة التي يعيشها العالم جراء تداعيات وباء كورونا المستجد (كوفيد -19).





وقال في ثاني حلقات برنامجه الرمضاني "الإمام الطيب"، إن "الشريعة الإسلاميَّةَ يسَّرتْ للناسِ سُبُلَ التعامُلِ، وإن الإسلام حرم الاحتكارَ لما فيه من تَضيِيقٍ على عِبادِ اللهِ، لما يُسبِّبُه من ظُلمٍ وعَنَتٍ وغَلاءٍ وبلاءٍ".





وأوضح الطيب أن "الإسلامَ قد أعطى للدولةِ الحق في التَّدخُّلِ المباشرِ لمواجهةِ أزمةِ الاحتكارِ المُضرَّةِ بالمجتمعِ، ولإجبارِ التُّجَّارِ على البَيْعِ بثَمَنِ المِثْلِ؛ لأنَّ مَصلَحَة الناسِ لا تَتِمُّ إلا بذلك.





وأشار إلى أن "احتكار السلع مع شِدَّةِ حاجةِ الناسِ إليها، هو أمرٌ مُحرَّمٌ شَرْعًا"، لافتًا إلى أن "الاحتكار في وقت الشِّدَّةِ وفي زَمَنِ انتشارِ الأوبئةِ كأيَّامنا هذه أشدُّ حُرمة منه في الظُّروفِ العاديَّةِ؛ لأنَّه في الظُّروفِ الاستثنائيَّةِ يكونُ من بابِ تشديدِ الخِناقِ ومُضاعَفةِ الكَرْبِ على الناس".



