"الجندي" يوجه رسالة لوزير الأوقاف بشأن منع إذاعة القرآن

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خالد الجندي
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المساجد

خالد الجندي

وزير الأوقاف

قران

وجه الشيخ خالد الجندي، رسالة إلى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، يطالبه فيها بالسماح بإذاعة القرآن عبر مكبرات الصوت في المساجد قبل صلاتى المغرب والفجر.

وقال «الجندي» خلال برنامجه "لعلهم يفقهون": «أجدني مضطرًا لاتخاذ موقف، لازم أصحاب القرار يحترموا الناس اللي زى حالاتي وزى الجماهير، يجب على كل مسؤول أن يشعر بنبض الناس».

وتابع «الجندي»: «نمارس دورنا في الوعي لمحاصرة فيروس كورونا ونقدره، لكن لا نجدد مبرر لمنع القرآن من الميكرفون في المغرب والفجر»، مشيرًا إلى أن «الريف المصري لا قيمة له بدون قرآن المغرب وعند آذان الفجر».

وأوضح «الجندي» أنه يريد تشغيل إذاعة القرآن الكريم من القاهرة في مساجد مصر قبل المغرب والفجر.

ووجه حديثه إلى وزير الأوقاف، قائلاً: «هذا التماس ونحن نقدر جهودك ونحن نعلم حملة التجديد والتطوير التي تقوم بها في مساجد مصر لا أحد يزايد على حرصكم على الدين، ولكننا محتاجين نسمع القرآن قبل آذان المغرب والفجر».

وتابع: "امبارح تكلمت عن مواقفك البطولية وعن حسمك وقيادتك ومواجهتك للأزمات لكن اسمح لي أنا مختلف مع سيادتك، وبنطالبك بالإستجابة للناس"

وقال «الجندي»: «إحنا عارفين إن هذا الأمر لم يأتي في الكتاب والسنة لكن في حاجة اسمها عرف وكيان مجتمعي، هناك جائحة نفسية، وهناك ناس كل أمنيتهم يسمعوا قرآن في رمضان».


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