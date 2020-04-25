» تراجع كبير في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

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سجلت أسعار الذهب في مصر ، اليوم السبت ، تراجعا كبيرا تزامنا مع إجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

 وتراجع السعر بنحو 6 جنيهات،عق أيام من تخقيق ارتفاعات ملحوظة.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا 747 جنيها للجرام.

الأسعار اليوم: عيار 18 سجل 640 جنيها للجرام عيار 21 سجل 747 جنيها للجرام عيار 24 سجل 853 جنيها للجرام الجنيه الذهب 5976 جنيها

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