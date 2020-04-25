  • السبت 25 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر09:58 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
المعلم

«حسن شحاتة» يتفوق على «كلوب» في قائمة أفضل مدربي العالم

سد النهضة

مفاجأة.. إثيوبيا تعلن تشغيل سد النهضة

علي جمعة

«على جمعة»: النبي إدريس عمل مصمم أزياء.. وتمثال أبوالهول يجسده

أمريكا

رفع الأذان لأول مرة بولاية مينيسوتا الأمريكية.. تعرف على السبب

أرشيفية

بريطانيا تستعد لاختبار عقار «يغير الحياة» في علاج كورونا

جاري لينيوس

الدواء فيه سم قاتل.. وفاة أمريكي بعد أن أخذ بنصيحة «ترامب»

وزيرة الصحة

«الصحة»: إصابة 227 مواطنًا بكورونا ووفاة 13 حالة

أرشيفية

ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت

كورونا في سلطنة عمان

دراسة: "كورونا" ينتهي من مصر والخليج في هذا الموعد

المذبحة

قتل 22 شخصًا بعد خلاف مع صديقته (تفاصيل أعنف مذبحة بشرية بكندا)

الجندي يطالب وزير الأوقاف بتشغيل القرآن في المساجد

آخر الأخبار

خالد الجندي
خالد الجندي
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

"الجندي" يوجه رسالة لوزير الأوقاف بشأن منع إذاعة القرآن

#

مفاجأة.. الجندي: الأوقاف ليست طرفا في منع قراءة القرآن قبل المغرب

#

وزير الأوقاف: الصلاة في المنزل تزيد البركة وتطرد الشياطين

#

خالد منتصر يهاجم نجم الأهلي: كورونا لا يموت بالتراويح ولم ينطق الشهادة

بدأ الشيخ خالد الجندي، برنامجه لعلهم يفقهون على قناة DMC، بتوجيه رسالة إلى الدكتور محمد مختار جمعة، يطالبه فيها بالسماح بإذاعة القرآن عبر مكبرات الصوت في المساجد قبل صلاتى المغرب والفجر.

وقال «الجندي»: «أجدني مضطرًا لاتخاذ موقف، لازم أصحاب القرار يحترموا الناس اللي زى حالاتي وزى الجماهير، يجب على كل مسؤول أن يشعر بنبض الناس».

وتابع «الجندي»: «نمارس دورنا في الوعي لمحاصرة فيروس كورونا ونقدره، لكن لا نجدد مبرر لمنع القرآن من الميكرفون في المغرب والفجر»، مشيرًا إلى أن «الريف المصري لا قيمة له بدون قرآن المغرب وعند آذان الفجر».

وأوضح «الجندي» أنه يريد تشغيل إذاعة القرآن الكريم من القاهرة في مساجد مصر قبل المغرب والفجر.

ووجه حديثه إلى وزير الأوقاف، قائلاً: «هذا التماس ونحن نقدر جهودك ونحن نعلم حملة التجديد والتطوير التي تقوم بها في مساجد مصر لا أحد يزايد على حرصكم على الدين، ولكننا محتاجين نسمع القرآن قبل آذان المغرب والفجر».

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

كورونا..أن يحزن (الإنسان) من نفسه وعلى نفسه

د. هشام الحمامي

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» إصابة 7 أفراد بينهم 6 من أسرة واحدة بكورونا في الفيوم
» غياب مساعدة «ترامب» يثير تساؤلات.. هل له علاقة بمقترحه «الساخر»؟
» «الصحة العالمية»: لا دليل على عدم إصابة المتعافين من كورونا مجددًا
» تراجع كبير في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم
» وفيات كورونا حول العالم تتخطى الـ 200 ألف
» ارتفاع عدد وفيات كورونا بإيران إلى نحو 6 آلاف
» "كورونا".. عدد وفيات إسبانيا يرتفع إلى نحو 23 ألف
» "الجندي" يوجه رسالة لوزير الأوقاف بشأن منع إذاعة القرآن
» مفاجأة.. استئناف الدوري الإنجليزي في هذا الموعد
» الصين ترفض التحقيق في أسباب ظهور "كورونا"
» مفتي الجمهورية يحدد مقدار زكاة الفطر لهذا العام

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:50 ص

  • فجر

    03:51

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:35

  • عشاء

    20:05

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية