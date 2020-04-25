الجندي يطالب وزير الأوقاف بتشغيل القرآن في المساجد

بدأ الشيخ خالد الجندي، برنامجه لعلهم يفقهون على قناة DMC، بتوجيه رسالة إلى الدكتور محمد مختار جمعة، يطالبه فيها بالسماح بإذاعة القرآن عبر مكبرات الصوت في المساجد قبل صلاتى المغرب والفجر.

وقال «الجندي»: «أجدني مضطرًا لاتخاذ موقف، لازم أصحاب القرار يحترموا الناس اللي زى حالاتي وزى الجماهير، يجب على كل مسؤول أن يشعر بنبض الناس».

وتابع «الجندي»: «نمارس دورنا في الوعي لمحاصرة فيروس كورونا ونقدره، لكن لا نجدد مبرر لمنع القرآن من الميكرفون في المغرب والفجر»، مشيرًا إلى أن «الريف المصري لا قيمة له بدون قرآن المغرب وعند آذان الفجر».

وأوضح «الجندي» أنه يريد تشغيل إذاعة القرآن الكريم من القاهرة في مساجد مصر قبل المغرب والفجر.

ووجه حديثه إلى وزير الأوقاف، قائلاً: «هذا التماس ونحن نقدر جهودك ونحن نعلم حملة التجديد والتطوير التي تقوم بها في مساجد مصر لا أحد يزايد على حرصكم على الدين، ولكننا محتاجين نسمع القرآن قبل آذان المغرب والفجر».