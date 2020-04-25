» إصابة 7 أفراد بينهم 6 من أسرة واحدة بكورونا في الفيوم

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أكدت الدكتورة نشوى رحيم، مدير الإدارة الصحية في مركز طامية بالفيوم، أن نتائج العينات المسحوبة من 7 حالات أظهرت إيجابية إصابتهم بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19».

وأوضحت "رحيم" في بيان لها، أن من بين المصابين 6 من أسرة مسعف من قرية الروبيات، أصيب منذ يومين وجرى نقله إلى مستشفى العزل، هم والداه و3 من أشقائه وعمه، والحالة السابعة لممرض بمستشفى طامية المركزي

وأشارت إلى إرسال سيارات الإسعاف لنقل الحالات المصابة إلى مستشفى العزل في المنيا، وأن لجنة مشكلة من فريق الترصد والطب الوقائي والعلاجي بالاشتراك مع مجلس المدينة انتقلت إلى قرية الروبيات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعقيم وتطهير القرية.

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