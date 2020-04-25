إعلامي شهير يطالب بوقف برنامج رامز مجنون رسمي

25 أبريل 2020 - 10:10 م

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن برنامج "رامز مجنون رسمي" فضيحة بكل ما تعنيه الكلمة، وكارثة أخلاقية، ويهدم ما تبنيه الدولة في بناء وسلامة واتزان الإنسان.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، يوم السبت، أن برنامج "رامز مجنون رسمي" لا فائدة له من الناحية الفنية، مشددًا على ان هذا البرنامج ليس برنامج فكاهي ومقالب وخدع على الإطلاق، وإنما برنامج يُصدر صورة للسادية في أسوء أشكالها.



وتابع، أن برنامج "رامز مجنون رسمي" يهدم قيم المجتمع، مشددًا على ضرورة أن يختفي هذا البرنامج تمامًا، معقبًا: "برنامج دمه تقيل عمومًا، وهذا الموسم شيء مخزي للغاية ويدمر قيم المجتمع، ويجعل من السادية سلوك عادي، فهذا الشخص يتلذذ بإذلال الفنانين".



وأردف "الديهي"، مخاطبًا ضيوف "رامز مجنون رسمي": "استفدتوا إيه من مشاركتكم في هذا البرنامج، فهذ البرنامج إهانة لإذلال الفنانين واللاعبين المصريين، وإهانة للفن المصري، مخاطبًا نقيب المهن التمثيلية: "هل تقبل بإهانة ممثلينك بهذه الصورة"، مؤكدًا أن السكوت على برنامج "رامز" جنون رسمي حقيقي، مطالبًا بإيقاف العمل فورًا وإحالة المسئولين عنه للتحقيق، لكونه يمثل إهانة للفنانين ولاعبي الكرة، وإهانة للمرأة والتنمر على المطلقة والسخرية من جسد المرأة وملابسها، متسائلًا: "هل يقبل القومي للمرأة هذا؟".









