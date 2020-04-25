» "الاختيار" أفضل عمل درامي يجسد تضحيات شهداء سيناء‎

25 أبريل 2020 - 10:20 م

قال الإعلامي نشأت الديهي، إننا في ذكرى تحرير سيناء لا يمكن أن ننسى شهداء سيناء، ومن بينهم الشهيدأحمد صابر المنسي، الذي خلد اسمه بحروف من نور.

وأشاد "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، يوم السبت، بمسلسل "الاختيار" الذي يجسد قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، والإرهابي هشام عشماوي، ويجسد الفرق بين الخير والشر، وبين السيرة التي تدعو للفخر والاعتزاز وبين السيرة التي تجلب الخزي والعار، مشيرًا إلى أن هذا المسلسل يعكس مصرية أصيلة موجودة لدى صناع هذا العمل، وهو أفضل عمل درامي يعكس كم وحجم التضحيات التي ارتوت بها أرض سيناء الحبيبة، معقبًا: "أنا بتشرف أني مصري، هو ده العمل الحقيقي اللي بننتظره".