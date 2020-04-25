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تعليق أرملة "المنسي" على تجسيد "كرارة" شخصية الشهيد

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المنسي
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المصريون ـ متابعات

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قالت منار سليم أرملة الشهيد احمد المنسي، إن الفنان أمير كرارة كان حريصا على تجسيد شخصية المنسي بشكل متقن في مسلسل الاختيار.
وأضافت منار سليم، في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "حضرت أجزاء من تصوير مسلسل الاختيار والعمل شيء مشرف وجيد للغاية".
وأضافت منار سليم: "أحمد المنسي لم يحكي عن أي شيء من حياته العسكرية لنا ولكنني كنت على يقين بأنه يتعامل بحب مع الجميع".
وتابعت: "تم التواصل مع أسرة الشهيد كي يتم تجسيد بطولة أحمد المنسي في عمل درامي وتم الحصول على معلومات عن احمد المنسي وحياته".
وتابعت: "مسلسل الاختيار تكريم لأحمد المنسي، والرئيس السيسي لا ينسى أسر الشهداء وفي أي محفل أو تكريم أو أي مناسبة لا ينسى أسر الشهداء على الإطلاق".
وأكملت منار سليم: "مؤلف مسلسل الاختيار  تواصل معي، وأتى لزيارتي وحصل على معلومات كثيرة عن أحمد منسي"

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