» تعليمات هامة لطلاب الصفيين الأول والثاني الثانوي

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منشورا لجميع المديريات التعليمية بجميع المحافظات بشأن امتحانات الصفيين الأول والثاني الثانوي.



وقالت الوزارة إنه إيماء إلى الاستفسارات التي استقبلتها الوزارة من أولياء أمور طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الذين تغيبوا عن أداء الامتحان في مادة أو بعض المواد في الفصل الدراسي الأول لظروف مرضية أو قهرية ويستفسرون عن كيفية أداء الامتحان في المواد التي تغيبوا فيها.

