ماذا يعني تصنيف كورونا مرض خبيث؟.. عميد معهد القلب يجيب

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قال الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب عميد معهد القلب السابق، إن فيروس كورونا المستجد لا يدخل ضمن الأمراض التي تؤدي إلى الإصابة بورم خبيث مثل السرطان ولكن سلوكه خبيث.
وأضاف خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علما» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الفيروس التنفسي من المعروف أنه ينتشر عبر التنفس أو القصبة الهوائية ولكن انتقاله عبر اللمس أمر جديد على فيروس كورونا.
وتابع الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، أنه في حال ملابسة الأيدي لسطح يوجد عليه فيروس كورونا ثم لمست العين أو الأنف والفم والأذن يصاب الشخص حينها بفيروس كورونا.

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