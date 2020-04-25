» وصفة خطيرة لتقوية المناعة باستخدام العسل.. تعرف عليها

كشفت الدكتورة منال متولي، خبيرة الطاقة، عن مميزات عديدة يمكن الجسد الاستفادة منها في تناول الطعام والشراب عن طريق تقليب الطعام والشراب عكس عقارب الساعة.
وأوضحت "متولي"، في لقائها ببرنامج "حوار مع مسئول"، الذي يقدمه الإعلامي محمد السرسي، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أنه في حين إذابة مقدار 2 ملعقة صغيرة من العسل في 3/4 كوب من المياه، عن طريق التقليب عكس عقارب الساعة، سيُسهل على الجسد امتصاص الفيتامينات داخل المياه المذابة بالعسل سريعًا.
وأضافت أن الأشخاص الذين يشربون الشاي والنسكافية أو أي مشروبات أخرى يجب عليهم تقليب السكر عكس عقارب الساعة، لكي يحصلون على ذوبان سريع، والفائدة الأخرى، هي أن المياه في شوائب غير متجانسة ونتيجة التقليب عكس عقارب الساعة تسقطت لأسفل الكوب، لأن الماء له زاوية تسمى 104.5 بها عنصري الهيدروجين والأكسجين، وفي حال التقليب عكس عقارب الساعة يحدث تقارب بين الروابط القطبية التي تعمل على الذوبان بشكل سريع.