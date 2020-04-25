متحدث الحكومة يكشف: " فيروس كورونا مطول معنا"

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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن التوجه العالمي يسير باتجاه التعايش مع فيروس الكورونا، معقبا: "الموضوع مطول.. ومش هنموت لو مروحناش سينما أو مسرح، ولكن سنعاني لو تم إغلاق مصنع".
وأشار "سعد"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "هنا القاهرة" المذاع عبر فضائية "العربية الحدث"، مساء السبت، إلى أن فيروس كورونا سيؤثر على الحياة الاجتماعية للمصريين، وهو أمر يمكن تحمله، ولكن الحكومة تعمل على ألا يؤثر الكورونا على الاقتصاد ومعيشة المواطن.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن تقليص ساعات الحظر في شهر رمضان هدفه تقليل الزحام، معقبا: "الناس كده كده هتروح، ونحاول تفادي الزحام"، مشددا على أهمية وعي المواطن في مواجهة فيروس كورونا، وهذا لا يعني توقف الحكومة عن دورها، معلقا: "لم ولن نترك المواطنين فريسة والحكومة تواصل عملها".
 

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