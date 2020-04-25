  • الأحد 26 أبريل 2020
  • بتوقيت مصر12:25 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كورونا في المغرب

والد أصغر توأم مصاب بكورونا يفجر مفاجأة صادمة

كورونا في مصر

متحدث الحكومة يكشف: " فيروس كورونا مطول معنا"

كورونا

ماذا يعني تصنيف كورونا مرض خبيث؟.. عميد معهد القلب يجيب

المنسي

تعليق أرملة "المنسي" على تجسيد "كرارة" شخصية الشهيد

رامز جلال مجنون رسمي

إعلامي شهير يطالب بوقف برنامج رامز مجنون رسمي

زعيم كوريا الشمالية

أنباء عن وفاة زعيم كوريا الشمالية

المعلم

«حسن شحاتة» يتفوق على «كلوب» في قائمة أفضل مدربي العالم

سد النهضة

مفاجأة.. إثيوبيا تعلن تشغيل سد النهضة

علي جمعة

«على جمعة»: النبي إدريس عمل مصمم أزياء.. وتمثال أبوالهول يجسده

أمريكا

رفع الأذان لأول مرة بولاية مينيسوتا الأمريكية.. تعرف على السبب

هريدي: تضحيات الجيش لاسترداد سيناء باقية في ذاكرة الوطن

الحياة السياسية

هريدي: واشنطن تدعم مصر في محاربة الإرهاب
هريدي: واشنطن تدعم مصر في محاربة الإرهاب
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

مسؤولة بريطانية: العنصرية منتشرة بصفوف الجيش

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه في ذكرى رفع العلم المصري على أرض سيناء علينا أن نتذكر تضحيات رجال القوات المسلحة الذي ضحوا بأرواحهم لاسترداد الأرض كاملة.
وأضاف "هريدي"، في لقائه ببرنامج "حوار مع مسئول"، الذي يقدمه الإعلامي محمد السرسي، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الجيش المصري يقوم بدور عظيم في الدفاع عن وطننا وصد وإحباط الهجمات الإرهابية في سيناء، ليضحوا بحياتهم من أجل عزة وكرامة واستقلال الوطن.
وأوضح أن الدبلوماسية والعمل العسكري وجهان لعملة واحدة، فدبلوماسية الحرب والسلام بدأت في يونيو 1967 بصدور قرار مجلس الأمن رقم 242 في نوفمبر 1967 الذي يُمثل الإطار الدولي والقانوني الذي قامت عليه كل جهود السلام، واتفاقيتي كامب ديفيد ومعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، حيث عقب صدور قرار مجلس الأمن رقم 338 في أكتوبر 1973 وقرار رقم 339 في أكتوبر 1973، تحركت على هذه القرارات الجهود المصرية من أجل إحلال السلام وتحرير سيناء، ليتم التوصل لمعادة سلام مع إسرائيل.
وأشار إلى أنه من ضمن الشروط الإسرائيلية المجحفة لإكمال عملية السلام هي الاحتفاظ بوجود عسكري لها في سيناء، أو الاحتفاظ بمطارين تابعين لها في سيناء، موضحًا أن المسئولين الأمريكان كانوا يحاولون إقناع الجانب المصري بقبول هذا الأمر مع انسحاب كامل من سيناء.
وأكد أن جميع هذه الطلبات قوبلت بالرفض من جانب وزير الدفاع الراحل كمال حسن علي، حيث كان يرغب في إعادة الأراضي المصرية كاملة دون تفريط في نقطة رمل واحدة، لذلك كانت المفاوضات بين الجانبين صعبة للغاية، سواء المفاوضات الخاصة بالشق الثنائي بين مصر وإسرائيل أو العربية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

نحتاج إلى التراث كله "حلوه ومره"

محمود سلطان

عادات حليمة القديمة لم تعد نافعة

مروان المعشّر

العالم يتذوق طعم البيولوجيا المدمرة

عمار بكر

الصحفية التي أغضبت ترامب في ليلة كورونا

فراج إسماعيل

كورونا..أن يحزن (الإنسان) من نفسه وعلى نفسه

د. هشام الحمامي

في مايو القادم

ياسر أنور
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» وصفة خطيرة لتقوية المناعة باستخدام العسل.. تعرف عليها
» "معلول" يتصدر تويتر بسبب رامز جلال
» تعليمات هامة لطلاب الصفيين الأول والثاني الثانوي
» "الاختيار" أفضل عمل درامي يجسد تضحيات شهداء سيناء‎
» تعود إلى الحياة قبل دفنها (تفاصيل صادمة)
» إصابة 7 أفراد بينهم 6 من أسرة واحدة بكورونا في الفيوم
» غياب مساعدة «ترامب» يثير تساؤلات.. هل له علاقة بمقترحه «الساخر»؟
» «الصحة العالمية»: لا دليل على عدم إصابة المتعافين من كورونا مجددًا
» تراجع كبير في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم
» وفيات كورونا حول العالم تتخطى الـ 200 ألف
» ارتفاع عدد وفيات كورونا بإيران إلى نحو 6 آلاف

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:50 ص

  • فجر

    03:50

  • شروق

    05:20

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:36

  • عشاء

    20:06

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية